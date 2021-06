Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW mit zwei Verletzten Personen in 56459 Winnen

Winnen (ots)

Am 26.06.21, um 15:45 Uhr, kam es in der Ortslage Winnen in Fahrtrichtung Westerburg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Ein 38-jähriger befuhr mit seinem Motorrad die Westerburger Straße in Winnen in Fahrtrichtung Westerburg. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Für den 40-jährigen PKW bestand keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 40-jährige PKW Fahrer wurde leicht verletzt. Bei der Erstversorgung des Kradfahrers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen. Bei der Überprüfung des Kradfahrers wurde weiterhin festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ebenso trug der Kradfahrer keine entsprechende Motorradkleidung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

