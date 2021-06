Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW Brand auf B49

Montabaur (ots)

Am 27.06.21 gegen 01:00h wurde der Polizeiinspektion Montabaur durch einen Verkehrsteilnehmer ein PKW in Vollbrand auf der B49 (aus Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz) kurz vor der Anschlussstelle Holler gemeldet. Der Fahrer des PKW konnte das brennende Fahrzeug rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr Montabaur wurde die B49 etwa eine Stunde vollgesperrt. Durch den Brand entstanden Schäden am Fahrbahnbelag, welche durch die Straßenmeisterei beschildert und abgesperrt wurden. Ein Abfräsen der Fahrbahn soll Montag, den 28.06.21, erfolgen. Ursächlich für den Brand dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein.

