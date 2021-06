Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Arbeitsintensives Wochenende aufgrund zahlreicher Unfälle und Trunkenheitsfahrten

Hachenburg (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021 um 15:25 Uhr stieß ein Leichtfahrzeug (45 km/h-Auto) in der Westendstraße in Bad Marienberg beim Ausparken gegen eine Hauswand. Unfallursächlich dürfte die lange Fahrpause des 56-jährigen Verursachers von 18 Jahren gewesen sein, weswegen dieser das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2800 EUR.

Am Samstag, den 26.06.2021 um 16:35 Uhr wurde in Bad Marienberg im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer amtsbekannten 40-jährigen PKW-Fahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Da sich die Fahrerin weigerte, ein Krankenhaus oder die Dienststelle aufzusuchen und um einen Widerstand zu umgehen, konnte ein Arzt erreicht werden, der sich bereiterklärte, die angeordnete Blutentnahme an der Kontrollörtlichkeit durchzuführen. Da die Fahrerin bekanntermaßen auch nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis war, erwarten diese nun diverse Strafanzeigen.

Am Samstag, den 26.06.2021 um 23:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Shisha-Bar in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei VW Golf-Fahrern. Beim Ausparken übersah ein 23-jähriger Fahrer den im fließenden Verkehr befindlichen PKW eines 21-jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500.

Am Sonntag, den 27.06.2021 um 01:25 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Unfall mit eingeklemmter Person auf der L295 zwischen Stockhausen-Illfurth und Bad Marienberg. Ein 24-jährige Fahrer eines VW-Passat wich einem auf die Fahrbahn gelaufenen größeren Hasen aus, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien, erlitt jedoch leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Bad Marienberg, Stockhausen und Großseifen.

Am Sonntag, den 27.06.2021 um 05:25 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle erneut ein Unfall mit eingeklemmter Person, diesmal auf der L265 in Mudenbach gemeldet. Der 32-jährige Fahrer eines Opel Corsa kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss ausgangs einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und ca. 30m abseits der Fahrbahn auf einem Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer musste durch die Feuerwehren Hachenburg und Wahlrod aus seinem PKW befreit und anschließend mittels Rettungshubschrauber aufgrund seiner schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Uniklinik Gießen verbracht werden. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer angeordnet und dessen Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

