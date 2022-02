Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von rund 9.500 Euro kam es am Montag gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 1140 im Bereich des Einmündungsbereiches von der Westrandstraße und der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Ein 33-jähriger Sprinter-Lenker befuhr die Westrandstraße und fuhr mutmaßlich bei "rot" in die Schwieberdinger Straße ein. Ein 56-jähriger Lkw-Lenker befuhr zeitgleich von Möglingen kommend die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sprinter war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

