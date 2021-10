Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Ungebremst in parkenden Pkw: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Schwerte (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen (06.10.2021) in Schwerte sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer ist mit einem nach jetzigem Ermittlungsstand metallicblauen VW Golf V gegen 08.15 Uhr auf dem Klusenweg ungebremst in einen parkenden Pkw gefahren und hat diesen ein Stück nach vorne geschoben. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer in Richtung Norden, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Auto entstand ein vierstelliger Sachschaden. Auch der flüchtige Pkw muss eine erhebliche Beschädigung im vorderen rechten Bereich davongetragen haben.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben bzw. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell