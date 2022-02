Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Trickdiebstahl auf Einkaufszentrum-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 13:55 Uhr wurde eine 70-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Ludwigsburger Tammerfeld Opfer eines Trickdiebstahls. Sie wurde in ihrem Fahrzeug sitzend von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie hinter ihrem Fahrzeug Münzgeld verloren habe. Um gemeinsam nachzusehen, stieg die 70-Jährige aus und schaute hinter das Fahrzeug. Während sie aus dem Auto gelockt wurde, griff mutmaßlich ein weiterer über die offenstehende Fahrertür in das Fahrzeug und entwendete aus der Handtasche den Geldbeutel der 70-Jährigen. Anschließend entfernten sich die beiden Männer, möglicherweise zu einem beigefarbenen Kleinwagen mit spanischer Zulassung. Die Täter werden augenscheinlich als Osteuropäer beschrieben, etwa 55 Jahre alt, untersetzte Statur, einer der beiden hatte braunes und der Andere schwarzes Haar. Einer trug einen schwarz-weißen Trainingsanzug. Der Polizeiposten Eglosheim nimmt unter Tel. 07141 22150-0 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell