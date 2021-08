PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfallflucht/Trunkenheitsfahrt/Verkehrsunfall mit Sachschaden und Festnahme/Motorradunfall mit Personenschaden

Bad Schwalbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich Heidenrod-Springen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, stieß in eine Böschung und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die herbeigerufene Polizei und die alarmierte Feuerwehr wurde der Unfallbereich großräumig, zum Teil mit einer Drohne, ergebnislos, abgesucht. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug, musste von einer Verletzung des Autofahrers ausgegangen werden. Am Samstagvormittag meldete sich der 27jährige Autofahrer aus Heidenrod telefonisch bei der Polizeistation Bad Schwalbach. Eine Überprüfung ergab, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand und leicht verletzt war. Unter Hinzuziehung eines Rettungswagens wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht. Auch musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Am frühen Samstag morgen starteten zwei Männer aus Erfurt mit ihrem PKW in Wiesbaden und fuhren von dort in Richtung Rheingau. In Wiesbaden überfuhren sie mehrere rote Ampel und fielen durch das fahren von Schlangenlinien auf. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und fuhr dem Fahrzeug hinterher. Gleichzeitig benachrichtigte er die Polizei. In Georgenborn konnte der Pkw durch Streifen der Polizei Eltville und Bad Schwalbach angehalten werden. Es konnte festgestellt werden, dass die beiden Männer auf der Strecke zwischen Wiesbaden und Georgenborn die Plätze tauschten. Beide Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Führerscheine der Beiden wurden einbehalten. Sie müssen sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinwirkung verantworten.

Am Samstagvormittag, ereignete sich im Bereich Bärstädter Str. in Bad Schwalbach ein Unfall mit Sachschaden. Die zur Unfallstelle gerufenen Beamten kontrollierten die dort angetroffenen Personen und stellten fest, dass ein Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Dieser wurde festgenommen.

Am Nachmittag des 07.06.2021 kam es im Bereich Aarbergen auf der B54 in Höhe der Abfahrt nach Reckenroth zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Hünstetten kam aus Reckenroth und wollte auf die Bundesstraße 54 einbiegen. Beim Einbiegen übersah er den 19jährigen Motorradfahrer aus Eltville, welcher auf der Bundesstraße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

