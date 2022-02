Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrten in Bad Salzdetfurth und Bockenem

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Bockenem (ste) - Am 04.02.2022, um 22:35 Uhr, kommt einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bodenburger Straße in 31162 Bad Salzdetfurth ein langsam fahrender Opel Antara entgegen. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der 55-Jährige Bad Salzdetfurther unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt ein Ergebnis von 0,98 Promille. In der PI Hildesheim wird durch eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Pkw-Führer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG.

Am 05.02.2022, um 00:55 Uhr, kommt einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der Bundesstraße B243, An der Hochbrücke, in 31167 Bockenem ein Toyota Yaris entgegen. Die Beamten entschließen sich dem Pkw zu folgen. Während des Hinterherfahrens pendelt der Pkw auffällig oft auf dem Fahrstreifen hin und her und fährt mit wechselhafter Geschwindigkeit. Besonders in Kurvenabschnitten kommt der Pkw einige Male stark in den Gegenverkehr. Es kommt glücklicherweise zu keiner Gefährdung anderer entgegenkommender Fahrzeuge. Während der Verkehrskontrolle bestätigt sich der Verdacht, denn ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,59 Promille. Das Anziehen der Handbremse bereitet dem Beschuldigten solche Probleme, dass sein Pkw beinahe rückwärts in den Funkstreifenwagen rollt. Beim Aussteigen fällt der Beschuldigte aufgrund seiner starken Alkoholisierung fast auf die Fahrbahn. In der PI Hildesheim wird durch eine Ärztin eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem 23-Jährigen Bad Salzdetfurther erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr nach §316 StGB.

