Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220207.11 Wilster: Spiegel abgefahren, Zeugen gesucht!

Wilster (ots)

Am heutigen Morgen hat ein Verkehrsteilnehmer in Wilster den Spiegel eines geparkten Autos abgefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf denjenigen geben können.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.30 Uhr stand der Astra der Anzeigenden in der Etatsrätin-Doos-Straße auf dem dortigen Parkstreifen. Offenbar passierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Abstellort aus Richtung Etatsrat-Michaelsen-Straße kommend in Richtung Klosterhof und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Wagens. Der ging dabei zu Bruch, die Schadenshöhe dürfte bei etwa 250 Euro liegen.

Der Unfallverursacher ist bisher unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu ihm geben können, sollten sich bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden.

Merle Neufeld

