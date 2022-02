Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220208.2 Itzehoe: Erneuter Taschendiebstahl in der Fußgängerzone

Itzehoe (ots)

Am Montagmittag tätigte eine 60jährige Kremperin ihre Einkäufe in der Fußgängerzone im Feldschmiedekamp. Auf dem Weg zur Kasse in einem Bekleidungsgeschäft bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Umhängetasche offen war und die Geldbörse fehlte. Neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag fehlen nunmehr zwei EC-Karten und eine Krankenversichertenkarte. Während des Einkaufes waren der Dame keine verdächtigen Personen aufgefallen.

