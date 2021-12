Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 14.12.2021.

Salzgitter (ots)

Busfahrer wurde von einem Täter angegriffen.

Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, AOK Gebäude Nähe Bahnhof, 12.12.2021, 18:45 Uhr.

Beamte der Polizei in Salzgitter erhielten einen Einsatz, wonach es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers gekommen sei.

Polizeiliche Ermittlungen und erste Befragungen von Zeugen am Tatort ergaben, dass der 29-jährige Busfahrer an der Haltestelle vor dem AOK Gebäude am Bahnhof gehalten hatte. Zwei Männer hatten zu diesem Zeitpunkt beabsichtigt, den Bus zu betreten, um hier ein Ticket zu lösen. Da dieses jedoch nicht möglich war, habe einer der Täter dem Busfahrer unvermittelt gegen den Kopf geschlagen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide Männer flüchteten anschließend unerkannt.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: Ca. 150 cm groß, ca. 18 Jahre alt, trug eine rot/schwarze Jacke.

Die zweite mit anwesende Person kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß, ca. 18 Jahre, trug komplett schwarze Kleidung.

Die Polizei geht davon aus, dass zur Tatzeit noch mehrere Personen im Bus als Fahrgäste oder im Bereich der Haltestelle anwesend waren. Es werden daher Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatablauf und dem Täter machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05341/18970 bei den Beamten der Polizei in Salzgitter.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell