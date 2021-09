Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit zwei verletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 01.09.2021, ereignete sich gegen 13.00 Uhr an der Kreuzung "Am Tiefen Fahrwasser/Arthur-Grunewald Straße" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrer eines Transporters die Vorfahrt des kreuzenden Pkw eines 81-Jährigen missachtete. Bei dem Zusammenstoß erlitten der 81-Jährige sowie die 80-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell