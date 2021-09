Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vorsicht Betrugsgefahr! Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und Sparkasse Wilhelmshaven starten neues Präventionsprojekt (mit Bild)

Wilhelmshaven (ots)

Ob Enkeltrick-Betrüger, Schockanrufer oder falsche Polizisten: Seit Jahren steigen die Fallzahlen der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, so auch im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland. Die Schadenssummen sind zum Teil hoch, die betrogenen älteren Menschen verlieren in der Regel fünfstellige Geldbeträge. Oft werden diese Beträge vorher bei einem Kreditinstitut abgehoben. Bereits jetzt leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen der Banken und Sparkassen eine gute Präventionsarbeit. Viele Taten werden durch geschickt geführte Kundengespräche im Rahmen der Geldabhebung bekannt und verhindert. Leider gelingt es den Tätern aber immer wieder, die Opfer durch konkrete Handlungsanweisungen so zu instruieren, dass den Mitarbeitern der Banken und Sparkassen keine Anhaltspunkte für eine bevorstehende Straftat mitgeteilt werden. In diesen Fällen kommt es dann zu vollendeten Betrugsstraftaten. Aus diesem Grund hat die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in Anlehnung an ein Projekt der Polizei im Kreis Gütersloh einen Briefumschlag gegen Telefonbetrug gestaltet und startet das neue Präventionsprojekt gemeinsam mit der Sparkasse Wilhelmshaven. "Auf dem Umschlag befinden sich konkrete Handlungsanweisungen für potentielle Opfer. Er ist so strukturiert, dass er die gängigen Betrugsvarianten wie Enkeltrickbetrug, Gewinnversprechen am Telefon, Schockanrufe oder falsche Polizeibeamte berücksichtigt.", erklärt Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention der PI Wilhelmshaven/Friesland. Der Briefumschlag ist auf der Vorderseite mit Fragen bedruckt. Auf der Rückseite, also dort, wo der Umschlag geöffnet wird, ist die Aufschrift "Vorsicht Betrugsgefahr! Wenn Sie zwei Fragen auf der Vorderseite mit "Ja" beantworten, will ein Betrüger Ihr Geld! >>> 110 wählen! <<<" aufgedruckt. "Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden hat höchste Priorität. Wir freuen uns, auf diesem Wege gemeinsam unseren Teil zu der Präventionsarbeit beitragen zu können", so Thomas Werner, Vorstandsmitglied der Sparkasse Wilhelmshaven. Zusammen mit der Sparkasse Wilhelmshaven ist der Start gemacht! Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland würde es zudem sehr begrüßen, wenn möglichst viele Kreditinstitute in Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland die Aktion "Umschlag gegen Telefonbetrug" unterstützen. Ansprechpartnerin ist Katja Reents, Polizeihauptkommissarin und Beauftragte für Kriminalprävention, die unter der Rufnummer 04421 942-108 zu erreichen ist.

