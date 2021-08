Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Börsenstraße - Unbekannter Pkw-Fahrer touchiert beim Rangieren einen parkenden Pkw und entfernt sich von der Unfallstelle

Wilhelmshaven (ots)

Am 30.08.2021 ereignete sich gegen 14.02 Uhr in der Börsenstraße in Höhe der Hausnummer 29 eine Unfallflucht, bei der ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mit seinem schwarzen Pkw gegen einen dort parkenden Pkw stieß und seine Fahrt anschließend fortsetzte.

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell