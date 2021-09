Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Mutmaßliches Tötungsdelikt in Wilhelmshaven - Antrag auf Unterbringungsbefehl gegen 47-jährige Tochter erlassen

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Donnerstag, dem 26.08.2021, im Fulfsweg in Wilhelmshaven/Altengroden zu einem Tötungsdelikt. Die umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen führten am späten Montagnachmittag, den 30.08.2021, dazu, dass sich der Tatverdacht gegen die 47-jährige Tochter erhärtete. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte beim Amtsgericht Wilhelmshaven einen Antrag auf Erlass eines Unterbringungsbefehls gegen die 47-Jährige, der am gestrigen Tag erlassen wurde. Demnach wurde die 47-Jährige einer Maßregelvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Bezug Pressemitteilungen 1. Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5005484 2. Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5007119

