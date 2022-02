Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 05.02.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Wohnungseinbruchsdiebstahl, unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW

In der Nacht von Donnerstag, 03.02.2022 auf Freitag, 04.02.2022 verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Seitentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Falkenrotter Straße. Im Anschluss durchwühlten sie die Räumlichkeiten des Erdgeschosses während die die Bewohnerin im ersten Obergeschoss schlief. Sie entwendeten Bargeld und Alkohol sowie einen Schlüsselbund. Im Anschluss nahmen sie den PKW der Geschädigten mit dem zuvor entwendeten Schlüssel unbefugt in Gebrauch. Dieser konnte im Stadtgebiet Vechta durch Angehörige wieder aufgefunden werden. Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Vechta - Zigarettenautomatenaufbruch/ Zeugenaufruf-

Am Samstag, 05.02.22, gegen 00.50 Uhr, wurde ein aufmerksamer Zeuge auf drei Jugendliche aufmerksam, die in der Straße Klingenhagen versuchten einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Jugendlichen aus Vechta im Alter von 15 und 16 Jahren konnten durch eingesetzte Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Sie wurden zunächst zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen dem Polizeikommissariat Vechta zugeführt und im Anschluss an Erziehungsberechtigte übergeben. Am Zigarettenautomat entstand Sachschaden. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 05.02.2022, gegen 03:35 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Holdorfer die Poststraße, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 05.02.2022, gegen 03.15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Lohne mit seinem PKW den Meyerfelder Weg. Hier wurde er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell