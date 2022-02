Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, wurde gegen 05.35 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Bürgermeister-Schröer-Straße ein 26-Jähriger aus Rhauderfehn schlafend in seinem laufenden PKW festgestellt. Die linke Fahrzeugseite wies starke Beschädigungen auf. Im Zuge einer sich anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Da der 26-Jährige gegenüber den Beamten äußerte, selbstständig auf das Tankstellengelände gefahren zu sein, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zur Herkunft der Beschädigungen an seinem PKW machte der 26-Jährige keine Angaben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr, kam es in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Der Hausmeister der dortigen Schule stellte Beschädigungen an der Hecke sowie Reifenspuren und Fahrzeugteile fest. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Weitere Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch den 02. Februar 2022, gegen 07.35 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Ostrhauderfehn mit seinem PKW die Wittensander Straße in Richtung Strücklingen. Als er nach links auf die dortige Zufahrt zur Bundesstraße B72 fahren wollte, übersah er einen entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. Dessen 27-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.

