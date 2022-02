Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen OT Bunnen - Personenfahndung

Seit einigen Wochen begeht ein bislang unbekannter männlicher Täter im Raum Löningen, Ortsteil Bunnen, verschiedene Diebstähle und Einbrüche, so u.a. in einen Kiosk und in mehrere Wohnhäuser. Da es sich bei dem Diebesgut bevorzugt um Lebens- und Genussmittel wie bspw. Alkohol und Tabakwaren handelt, wird derzeit von einem vermutlich obdachlosen Einzeltäter ausgegangen. Die Taten werden auch tagsüber verübt, sodass diese Person im Raum Bunnen auffallen dürfte. Die Polizeidienststellen in Löningen und Cloppenburg bitten daher um sachdienliche Hinweise: Zeugen, die in und um den Ortsteil Bunnen herum eine ihnen absolut unbekannte, auffällige jüngere männliche Person gesehen haben, welche zu Fuß oder auch auf einem Fahrrad unterwegs war, werden gebeten, sich umgehend unter Tel.: (05432) 803840 mit der Polizei in Löningen bzw. unter Tel.: (04471) 18600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

