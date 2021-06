Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unter Alkoholeinfluss

Offenburg (ots)

Die genauen Hintergründe des unrühmlichen Verhaltens eines 52-Jährigen ist bislang noch unklar. Der Mann soll am Mittwochabend gegen 19:15 mehrfach mit dem Fahrrad gegen das Auto einer 35-Jährigen gefahren sein und im Anschluss noch auf den Wagen der Frau, in welchem sich auch Kinder befanden, gespuckt haben. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es dem Ehemann der Mittdreißigerin den mutmaßlichen Aggressor in der Schutterwälder Straße zu stoppen. Bei dem Versuch, ihn festzuhalten, kam es zu einem Gerangel, wobei der 52-Jährige mehrere Bedrohungen aussprach. Da ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest dem Fahrradfahrer einen Wert von etwa 1,4 Promille attestierte, erwartet ihn neben den Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

