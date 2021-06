Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - In Baustellenabsperrung gekracht

Bühl (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am späten Mittwoch. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Volkswagen war gegen 22.20 Uhr auf der Autobahn zwischen Baden-Baden und Bühl unterwegs, als er den Baustellenbereich offenbar zu spät erkannte und in eine Absperrwand krachte. Eine im VW mitfahrende Frau wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung in die Klinik nach Baden-Baden gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg feststellen, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Deshalb erwarten ihn nun neben den Folgen des Verkehrsunfalls weitere Unannehmlichkeiten. /ma

