Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Zeugen zu Unfall gesucht

Bühlertal (ots)

In der Hauptstraße kam es am Mittwoch gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall, zu dem die Polizei mögliche Zeugen sucht. Ein 35-jähriger Polo-Fahrer wollte von einem dortigen Parkplatz einer Zahnarztpraxis rückwärts ausparken. Hierbei kam es zur Kollision mit einem auf der Hauptstraße bergwärts fahrendem 37 Jahre alten BMW-Fahrer. Da die beiden Autofahrer unterschiedliche Angaben zum genauen Unfallgeschehen machen, bittet die Polizei in Bühl um Hinweise unter der Rufnummer: 07223 99097-0.

