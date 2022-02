Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es um 07.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem PKW die Wittensander Straße in Richtung Strücklingen. Eine 27-Jährige aus dem Saterland kam ihm mit ihrem PKW entgegen. Als der 19-Jährige nach links auf die Auffahrt der Bundesstraße B72 in Richtung Aurich auffahren wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 20000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es um 15.00 Uhr in der Europastraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 69-Jähriger aus Bösel fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes und beabsichtigte, dort in eine Parklücke einzubiegen. Von rechts kam in diesem Moment ein 53-jähriger Fußgänger, der den PKW zu spät erkannte. Bei dem Versuch, dem 53-Jährigen auszuweichen, fuhr der 69-Jährige über dessen Fuß. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es gegen 14.45 Uhr auf der Altenoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 62-Jährige aus Friesoythe befuhr die Altenoyther Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Kurz vor der linksseitig gelegenen Bushaltestelle geriet sie auf die Gegenfahrbahn, überfuhr einen hohen Bordstein an der Bushaltestelle und über einen dort befindlichen Stahlsicherheitsbügel. Dort kam ihr PKW zum Stehen. Die 62-Jährige blieb unverletzt. An ihrem PKW sowie an der Unfallstelle entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2700 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es gegen 15.35 Uhr auf der Altenoythe zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Oldenburg befuhr mit seinem PKW die Altenoyther Straße von der Bundestraße B401 kommend in Fahrtrichtung Altenoythe. Im Streckenverlauf setzte er trotz Gegenverkehr zum Überholvorgang an. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste er nach links in einen Graben ausweichen, wodurch eine ihm entgegenkommende 40-Jährige aus Bad Zwischenahn ihren PKW abbremsen musste. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW wurde abgeschleppt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro.

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 01. Februar 2022, kam es zwischen 19.40 Uhr und 23.00 Uhr in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 28-Jähriger aus Bünde hatte seinen schwarzen Pkw Audi zunächst bei einem Verbrauchermarkt in Ramsloh abgestellt und war kurz danach zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße gefahren. Dort hatte er seinen Pkw auf einem Parkplatz abgestellt. Gegen 23:00 Uhr fuhr er nach Hause. Am darauffolgenden Morgen stellte er einen Schaden an seinem Pkw fest. Demnach war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen den Pkw 28-Jährigen gefahren. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

