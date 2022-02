Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- versuchter Einbruch in Gartenhaus

Am Montag, den 31. Januar 2022, zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen in ein Gartenhaus am Geranienweg einzudringen. Nachdem der Hund des Hauses anschlug, entfernten sich die Personen vom Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Saterland - Diebstahl von Stammholz

Zwischen Freitag, den 21. Januar 2022, gegen 18.00 Uhr und Sonntag, den 30. Januar 2022, um 10.00 Uhr entwendeten bislang unbekanntes frisch gefälltes Stammholz, welches auf einem Grundstück an der Mootzenstraße abgelegt geworden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

