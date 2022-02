Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl

Am Montag, 31. Januar 2022, um 17.44 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Frau vor einem Lebensmittelgeschäft in der Keetstraße aus dem Fahrradkorb einer 20-jährigen Lohnerin eine Tüte mit u.a. Schmuck, Kleidung, Kerzen und Tee. Die tatverdächtige Frau soll rote Haare gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Versuchter Einbruch auf Betriebsgelände

Von Sonntag, 30. Januar 2022, 22.30 Uhr bis Montag, 31. Januar 2022, 07.00 Uhr gelangten unbekannte Personen in der Rudolf-Diesel-Straße auf das umfriedete Gelände einer Autoverwertung. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle. Anschließend wurde die Lagerhalle durchsucht. Zudem wurde ein auf dem Gelände befindlicher Container durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 30. Januar 2022, zwischen 2.00 Uhr und 4.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein grau-grünes Damenfahrrad der Marke Pegasus Piazza 8, welches vor einer Gaststätte in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Sonntag, 30. Januar 2022, 12.00 Uhr bis Montag, 31. Januar 2022, 06.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen auf dem Parkplatz der Universität in der Universitätsstraße zwei Laternen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Bakum - Transporter überladen

Am Montag, 31. Januar 2022, um 13.15 Uhr, kontrollierte die Polizei auf der Kirchstraße einen Transporter, welcher mit Waschmaschinen beladen war. Das Fahrzeug war um 40% überladen, zudem konnte der 27-jährige Fahrer aus Lastrup keine Genehmigung zur Beförderung/Entsorgung von Abfall vorweisen. Am Fahrzeug war kein entsprechend Schild angebracht. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 31 Januar 2022, um 23.15 Uhr geriet ein 21-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf dem Bergweg in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte, obwohl er noch innerhalb der Probezeit ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,10 Promille. Ihm wurde die Weitefahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 30. Januar 2022, 17.00 Uhr, und Montag, 31. Januar 2022, 10.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen eine Gartenmauer in der Straße Am Dachsbau. Dadurch wurde die Mauer beschädigt. Anschließend verließ die Person unerlaubt den Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, um 17.15 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen VW Caddy, der am Fahrbahnrand der Großen Straße geparkt stand. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 31. Januar 2022, um 08:55 Uhr, befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Bohmte die Hunteburger Straße in Richtung Damme. An der Kreuzung Hunteburger Straße/Jeddebrok wollte dies nach links abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer entgegenkommenden, hinter einem weiteren Pkw fahrenden, 43-jährigen Autofahrerin aus Damme. Die Pkw-Fahrerin aus Damme wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

