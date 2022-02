Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 31. Januar 2022, 22.00 Uhr, und Montag, 31. Januar 2022, 7.15 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person in der Bokaerstraße den Lack eines Pkws auf der rechten Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 31. Januar 2022, um 23.26 Uhr, geriet ein 29-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Sicherheitsleistung genommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass sein 43-jähriger Beifahrer einen offenen Haftbefehl hatte. Er wurde in eine JVA gebracht.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 31. Januar 2022, um 7.00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Löninger mit seinem Auto auf der Straße Osterhauk in Richtung Essen (Olb.). In einer Linkskurve stand eine 43-jährige Fahrer aus Lastrup mit ihrem Pkw am Fahrbahnrand. Der 20-jährige Fahrer erklärte, dass er geblendet worden sei. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Der Wagen begann zu qualmen und schließlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der PKW brannte fast komplett aus, das Feuer wurde durch die Feuerwehr Lastrup gelöscht. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht noch Zeugen zum genauen Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

