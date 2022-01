Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch

Am Montag, 31. Januar 2022, um 1.20 Uhr, gelangten bislang unbekannte Personen auf das Gelände einer Autoverwertung in der Buchholzstraße und verschafften sich Zugang zur dortige Halle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Schwelbrand

Am Sonntag, 30. Januar, um 12.30 Uhr, kam es aufgrund eines technischen Defektes in einer Baustofffirma in der Industriestraße zu einem Schwelbrand in einem Ofen in einer Halle. Die Feuerwehr Dinklage war mit acht Fahrzeugen und 36 Personen vor Ort.

Neuenkrichen-Vörden - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 30. Januar 2022, um 7.05 Uhr, wollte ein bislang unbekannter Mann Zugang zu einer Werkstatt im Heerweg haben. Dazu klopfte er an die Haustür des nebenstehenden Hauses. Nachdem ihm mitgeteilt worden ist, dass hier nicht der Eigentümer der Werkstatt zu finden sei, beschädigte der unbekannte Mann die Eingangstür und zerschlug eine Fensterscheibe der angrenzenden Werkstatt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 30. Januar 2022, um 22.50 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Dinklager mit seinem Auto auf der Lohner Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er händigte zwar einen ausländischen Führerschein aus, allerdings hatte er bereits seit mehr als sechs Monaten einen Wohnsitz im Inland.

Vechta - Einbruchsversuch in Mehrparteienhaus

Von Mittwoch, 26. Januar 2022, 09.30 Uhr bis Freitag, 28. Januar 2022, 10.00 Uhr wollten unbekannte Personen beim Bremer Tor in ein Mehrparteienhaus einbrechen. Es blieb beim Versuch, das Gebäude wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 30. Januar 2022, um 05.55 Uhr, kam es auf einem Autohof in der Straße Zum Hansa-Center zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 44-jährigen Mannes. Dabei soll er von einem 53-jährigen Mann mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen sowie getreten worden sein. Das Opfer wurde dadurch schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Sachverhaltsaufklärung sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Freitag, 28. Januar 2022, 23.15 Uhr bis Samstag, 29. Januar 2022, 07.00 Uhr brachen unbekannte Personen im Broamkamp in ein Wohnhaus ein. Entwendet wurde eine Geldbörse samt Inhalt und ein Pferdesattel inkl. Kandare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Freitag, 28. Januar 2022, 23.00 Uhr bis 29. Januar 2022, 09.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in der Kolpingstraße eine doppelverglaste Scheibe eines Kinos durch einen Flaschenwurf. Hierdurch brach die äußere Verglasung der Scheibe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. Januar 2022, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr stellte eine 25-jährige Frau aus Bakum ihren grauen Audi A4 am Falkenweg, auf dem Parkplatz der Bäckerei, ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie fest, dass der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-943-0.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. Januar 2022, um 14.10 Uhr befuhr 64-Jähriger aus Werl mit einem Sattelschlepper die Vördener Straße. Ihm kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Wohnmobils entgegen, welcher in einer Kurve den Sattelauflieger streifte und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 350,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Einbruch in Schützenhalle

Unbekannte Personen drangen in der Nacht von Freitag, 28. Januar 2022, auf Samstag, 29. Januar 2022, zwischen 18.15 Uhr und 09.00 Uhr gewaltsam in die Schützenhalle an der Straße Ossenbeck ein. Die Tür zum Geräteraum wurde beschädigt und verschiedene Werkzeuge sowie Alkohol entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Damme - Verkehrsunfall

Am Samstag, 29. Januar 2022, um 10.30 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Damme mit einem Pkw die Straße Bergfeine in Richtung Osterfeine. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Straße ab und prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen eine Grundstücksmauer. Von dort schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 29. Januar 2022, um 2.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Auto auf dem Bokerner Damm in Richtung Dinklage. Im Kreuzungsbereich Bakumer Straße fuhr die Person mit der linken Pkw-Seite über die dort befindliche Verkehrsinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr sie Leitplanken und streifte einen Zaun. Dann fuhr die Person weiter auf der Berme die Dinklager Landstraße entlang in Richtung Dinklage. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen Daimler Benz GLC mit AMG Optikpaket (normal oder Coupé) mit Baujahr 2015/2016. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell