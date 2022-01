Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg (Einzelmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 30. Januar 2022, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der Thüler Straße (B72) zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam eine 49-jährige Fahrerin aus Norderney mit einem PKW alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und prallte mit dem PKW gegen einen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 49-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW sowie am Baum entstand Sachschaden. Im Motorraum des PKW kam es zu einer Rauchentwicklung, welche durch Polizeibeamte eigenständig gelöscht werden konnte. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Neben polizeilichen Einsatzkräften waren ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die freiwillige Feuerwehr Friesoythe vor Ort. Der Gesamtschaden wird bislang auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell