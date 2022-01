Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 29.01/30.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

-Friesoythe- Verkehrsunfallflucht-

Am 30.01.2022, in der Zeit zwischen 03:40h und 04:00h, befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die "Barßeler Straße" , 26169 Friesoythe, in Richtung Kampe. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Fahrzeugführer nach rechts von der Straße ab und prallt dort gegen den "festinstallierten Blitzer" des Landkreises Cloppenburg. Dieser wird durch den Aufprall stark beschädigt. Weiterhin wird ein daneben befindlicher Verteilerkasten angefahren und ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung zu setzen (0449193160).

