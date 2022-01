POL-CLP: Pressemeldung für den Beriech Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Donnerstag, 27.01.2022, 20:00 Uhr, bis Freitag, 28.01.2022, 07:00 Uhr, wurde die Heckscheibe eines in Garrel am Holunderweg abgestellten PKW beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Fahrrad

In der Zeit von Donnerstag, 27.01.2022, 07:00 Uhr, bis Freitag, 28.01.2022, 08:00 Uhr, wurde ein in Molbergen an einer Bushaltestelle an der Peheimer Straße abgestelltes Fahrrad so stark zerstört, dass es nicht mehr fahrtauglich war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 28.01.2022, um 08:15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lastruper mit seinem PKW in Cloppenburg die Sevelter Straße, obwohl er nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Personalienfeststellung durchgeführt. Außerdem wurde der Mann entsprechend belehrt und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Dennoch setzte er die Weiterfahrt fort, so dass ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Emstek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 29.01.2022, um 03:00 Uhr, wurde in Emstek in der Dorfstraße ein 19-jähriger Löninger mit seinem PKW durch die Polizei kontrolliert. Der Fahrzeugführer führte seinen PKW, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lindern - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 28.01.2022, um 15:45 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Lastruper mit seinem PKW in Lindern die Straße Jammertal und beabsichtigte, die Löninger Straße geradeaus zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 36-jährigen Linderner, der mit seinem PKW die Löninger Straße in Fahrtrichtung Löningen befuhr. Der Mann aus Lastrup wurde durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 28.01.2022, um 16:02 Uhr, beabsichtigte ein 70-jähriger Linderner rückwärts auf einem Parkplatz in Molbergen an der Vreesner Straße einzuparken. Dabei touchierte er den neben ihm geparkten PKW, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt war. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Daraufhin stieg die 65-jährige, ebenfalls aus Lindern stammende Beifahrerin aus, um nach dem entstandenen Schaden zu sehen. Vermutlich vor Aufregung verwechselte der Fahrzeugführer die Gänge der Automatikschaltung und fuhr rückwärts. Dabei erfasste er seine Beifahrerin, welche zu Boden stürzte. Außerdem prallte die geöffnete Fahrertür gegen den geparkten PKW. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

