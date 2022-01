Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 28./29.01.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

-Friesoythe- Diebstahl einer Handtasche -

Am 28.01.2022, gegen 21:50 h, stellt eine 28-jährige Frau ihre Handtasche vor einen Discounter in der Straße "Am Bahnhof" um das Geschäft zu verschließen. Hierzu muss sie sich kurzzeitig in das Gebäude begeben. Ein bislang unbekannter Täter nutzt die Gelegenheit und entwendet die Handtasche. Wer verdächtige Personen in dem o.g. Zeitraum wahrgenommen hat möge sich bitte bei der Polizei in Friesoythe melden. (0449193160)

-Barßel- Brand einer Holzbank-

Am 29.01.2022, gegen 05:40h, gerät aus bislang unbekannter Ursache eine Holzbank in der "Deichstraße" in Brand. Diese wird hierdurch vollständig zerstört. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (04499922200) oder der Polizei Friesoythe (0449193160) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell