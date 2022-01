Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, 11.00 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw den Rosenweg in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, 15.30 Uhr, befuhr eine 31-Jährige aus Vechta mit einem Pkw die Münsterstraße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da die 31-Jährige sich trotz deutlicher Belehrung mit ihrem PKW von der Kontrollörtlichkeit entfernte, erwarten sie nun gleich zwei Strafverfahren.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am 26. Januar 2022, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr, stellte eine 45-Jährige aus Vechta ihren schwarzen Pkw des Herstellers Mitsubishi Space Star am Kapitelplatz in Vechta, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz neben dem Nils-Stensen-Werk ab. Als sie ihr Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung in Form einer Delle sowie Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines rot bzw. lilafarbenen Pkw auf dem Gelände eines Schnellrestaurants vom dortigen Schalter kommend in Richtung des Parkplatzes. Hierbei touchierte er einen rot-schwarzen Pkw des Herstellers MCC Smart eines 21-Jährigen aus Vechta, als dieser im Begriff war, aus einer Parklücke herauszufahren. Der Pkw des 21-Jährigen wurde rechtsseitig der Frontkarosserie beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Betriebsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, kam es gegen 18.10 Uhr in einer Fabrik für Thermofolien und Verpackungen in der Rudolf-Diesel-Straße zu einem schweren Betriebsunfall: Nachdem eine Maschine für die Herstellung von Feinkostbechern einen technischen Defekt angezeigt hatte, versuchte ein 38-jähriger Betriebsschlosser aus Molbergen, diesen Defekt zu beheben. Hierbei wurde er aus bislang ungeklärter Ursache von der Maschine mitgezogen und eingeklemmt. Als er durch Kollegen befreit werden konnte, war er nicht ansprechbar. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch sie erstversorgt und reanimiert. Die Reanimationsmaßnahmen wurden durch die Sanitäter fortgesetzt. Der 38-Jährige wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Holdorf - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, wurde gegen 14.30 Uhr auf der Dammer Straße ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus Holdorf festgestellt, für dessen PKW keine Zulassung und keine Versicherung bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Ein 64-Jähriger aus Damme bog am Donnerstag, 27. Januar 2022, gegen 16.45 Uhr, mit einem Pkw von einem Grundstück an der Steinfelder Straße nach links auf die Steinfelder Straße in Fahrtrichtung Damme auf. Hierbei übersah er einen 49-jährigen Pkw-Fahrer aus Diepholz, welcher durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem PKW des 64-Jährigen verhindern konnte. Eine dem 49-Jährigen nachfolgende 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Barnstorf konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren. Bei dem Versuch, nach rechts auszuweichen, touchierte ihr Fahrzeug den Pkw des 49-Jährigen und kam von der Fahrbahn ab. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, kam es gegen 05.15 Uhr in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-jähriger Mann aus Holdorf befuhr mit seinem PKW die Gartenstraße und beabsichtigte, rechts auf die Steinfelder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kreuzenden 43-jährigen Dammer auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Fahrradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Lohne - Tuning

Am Donnerstag, 27. Januar 2022, wurde um 11.05 Uhr auf der Brägeler Straße ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz festgestellt, welcher die Rückleuchten seines PKW foliert hatte. Auch hatte er ein sog. Gewindefahrwerk verbaut, für welches er den Beamten keine Genehmigung vorlegen konnte, sodass die Betriebserlaubnis des PKW erloschen war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

