POL-CLP: Weitere Pressemeldungen für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Gehlenberg - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Zeit vom 21. Januar 2022, 16.00 Uhr, bis 24. Januar 2022, 7.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen zum wiederholten Male ein Fallrohr an einer Bushaltestelle in der Gehlenberger Kirchstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Bakum - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Mittwoch, 26. Januar 22, 10:35 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Kirchstraße einen Transporter aus Großbritannien. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges konnten die Beamten feststellen, dass für das Fahrzeug weder Versicherungsbeiträge, noch Kfz-Steuern gezahlt wurden. Daher wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Da dem britischen Fahrer eine Sicherheitsleistung drohte, gab er mit einer vorgelegten Reisegewerbekarte an, einen festen Wohnsitz in Deutschland zu haben. Ein Anruf beim zuständigen Einwohnermeldeamt brachte jedoch das Ergebnis, dass dieses lediglich eine "Scheinadresse" war, die vom 42-jährigem Briten schon seit 2018 verlassen wurde. Da der Schwindel vor Ort aufflog, wurde eine Sicherheitsleistung anordnet. Nachdem die Beamten anschließend noch die Kennzeichen vom Transporter einziehen wollten, entschied sich der Brite "online" eine Versicherung abzuschließen, was sich die Beamten auch in England bestätigen lassen konnten. So durften der Fahrer und seine beiden Beifahrer die Fahrt anschließend wieder legal fortsetzen.

Goldenstedt - Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Bei Reparaturarbeiten an einem Bandtrockner in einer Holzfabrik in der Arkeburger Straße wurde ein 47-jähriger Goldenstedter von einer Rolle erfasst und eingeklemmt. Ein Kollege konnte die Maschine stoppen und Hilfe rufen. Mit vereinten Kräften gelang es den Mitarbeitern, den Verletzten zu befreien und anschließend zu reanimieren. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

