Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Taschendiebstahl

Am Dienstag, 25. Januar 2022, zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Manteltasche eines 72-jährigen Mannes aus Holdorf. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lebensmitteldiscounter in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Paketscanners

Am Samstag, 22. Januar 2022, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.30 entwendete eine bislang unbekannte Person in einem Spielwarengeschäft in der Lohner Straße während des laufenden Geschäftsbetriebs einen DHL-Paketscanner. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Einbruch in Wohnung

Von Samstag, 22. Januar 2022, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 26.01.2022, 11.57 Uhr gelangten unbekannte Personen gewaltsam in eine im Erdgeschoss gelegene Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Münsterstraße. Anschließend wurden die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, um 11.20 Uhr, geriet ein 26-jähriger Vechtaer mit seinem Auto in eine Kontrolle der Polizei auf der Vechtaer Straße. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für den Pkw kein Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, um 14.30 Uhr, geriet ein 21-jähriger Autofahrer aus Damme im Sperberwall in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Fahren unter Einfluss von Alkohol

An Mittwoch, 26. Januar 2022, um 20.32 Uhr, geriet ein 53-jähriger Autofahrer auf der Hunteburger Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, 07.06 Uhr bog eine 65-jährige Autofahrerin aus Bakum von der Olivaer Straße nach rechts in die Schweriner Straße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-jährigen Fahrradfahrerin aus Goldenstedt, die den linksseitigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, wodurch die 20-jährige Frau zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Damme - Versammlung mit Coronabezug

Am 26. Januar 2022, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr versammelten sich in der Spitze bis zu 17 Personen auf dem Rathausplatz. Die Versammlung war zuvor nicht angezeigt worden und vor Ort als Versammlung nach dem niedersächsischen Versammlungsgesetz deklariert und beauflagt worden. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell