Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, 23. Januar 2022, 17.00 Uhr auf Dienstag, 25. Januar 2022, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einem Dorfgemeinschaftshaus in der Löninger Straße die Kupferdachrinne. Das Haus befindet sich auf einem dortigen Spielplatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Personen steigen in Autoteilegeschäft und Büro ein

In der Zeit zwischen Dienstag, 25. Januar 2022, 17.35 Uhr und Mittwoch, 26. Januar 2022, 6.54 verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Autoteilegeschäft in der Philipp-Reis-Straße. Hier wurde die leere Tageskasse aus dem Verkaufsraum genommen und geöffnet. Die Personen verließen das Gebäude nach bisherigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Außerdem verschafften sich bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen Dienstag, 25. Januar 2022, 18.00 Uhr und Mittwoch, 26. Januar 2022, 9.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Büro einer Firma in derselben Straße. Dort wurde ein Handy entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, 16.00 Uhr geriet ein 31-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Bahnhofstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er konnte zwar einen ausländischen Führerschein vorlegen, jedoch hatte er bereits vor deutlich über sechs Monaten einen Wohnsitz in Deutschland begründet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, 22.40 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Oldenburg auf der Großenknetener Straße in Richtung Beverbruch. Hier kam ihm in entgegengesetzter Richtung eine Sattelzugmaschine entgegen. Dieser kam aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr , sodass es zum Anstoß der beiden Außenspiegel kam. Die andere unfallbeteiligte Person entfernte sich unerlaubt mit der Sattelzugmaschine vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Höltinghausen auf der B 213 in Höhe der A 29 und musste kurz vor der Abzweigung in Richtung Oldenburg verkehrsbedingt halten. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr auf. Infolgedessen fuhr der nachfolgende 23-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg wiederum auf den 29-jährigen Autofahrer auf. Der 23-jährige Cloppenburger wurde dabei leicht verletzt.

