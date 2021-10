Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211025-1-pdnms Raub auf Tankstelle in Rendsburg, Zeugen gesucht

Rendsburg (ots)

Am 23.10.2021 gegen 21.55 Uhr kam es zu einem Raub mit Messer in einer Shell Tankstelle in der Kieler Straße 31b in Rendsburg.

Zwei männliche, maskierte Personen betraten den Verkaufsraum der Tankstelle. Eine der Personen kaufte zunächst eine Flasche Bier und wartete beim Bezahlvorgang das Öffnen der Kasse durch den Kassierer ab.

In diesem Moment umrundete die zweite Person unvermittelt den Tresen, bedrohte den allein anwesenden Kassierer mit einem Messer, deutete Stichbewegungen in dessen Richtung an und drängte ihn zur Seite.

Dann entnahm dieser Täter Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe aus der noch offenstehenden Kasse und übergab dieses dem vor dem Tresen wartenden Mittäter.

Beim Verlassen des Tresenbereiches entnahm der mit dem Messer bewaffnete Täter zudem mehrere Zigarettenpackungen aus einem Verkaufsregal. Ein dritter Täter befand sich während der Tatausführung an der Eingangstür des Verkaufsraumes.

Alle Täter verließen das Tankstellengelände zu Fuß und flüchteten in Richtung Ernst-Barlach.Straße.

Alle drei Täter waren komplett schwarz / dunkel gekleidet und maskiert.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Wer konnte verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit machen, wem sind drei dunkel gekleidete Männer in Tatortnähe aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell