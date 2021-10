Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211024-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 23.10.2021 gegen 00.30 Uhr kam es in der Rendsburger Straße Ecke Viktoriastraße in Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16 jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 16 jährige Fahrradfahrer aus Neumünster befuhr die Rendsburger Straße rechtsseitig in Richtung Innenstadt. Aus der Viktoriastraße kam ein schwarzer BMW, vermutlich der 6er oder 7er Reihe und wollte nach rechts in die Rendsburger Straße Richtung Innenstadt abbiegen.

Hierbei übersah der BMW Fahrer den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und touchierte den Hinterreifen des Fahrrades. Der 16 jährige Radfahrer wurde vom Fahrrad geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Der BMW Fahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Passanten halfen dem leicht verletzten Fahrradfahrer, der sich unter anderem Schürfwunden und Prellungen zugezogen hatte.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls, die Passanten, die dem jungen Radfahrer geholfen haben, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell