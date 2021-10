Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211022-1-pdnms Geschwindigkeitskontrolle in Tungendorf

Neumünster (ots)

Am Donnerstag, den 21.10.2021, kontrollierten die Beamten der Polizeistationen Tungendorf und Einfeld den fließenden Fahrzeugverkehr in Neumünster. In der Zeit von 16:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr wurden im Süderdorfkamp Höhe der Zufahrt zum Gelände des SVT 33 Fahrzeuge gemessen, die die zulässige Geschwindigkeit von 30km/h überschritten hatten.

Traurige "Spitzenreiterin" war eine 28-jährige Frau aus dem Neumünsteraner Umland, die mit 60 km/h gemessen wurde. Neben 95,-EUR Bußgeld erhält die Fahrzeugführerin auch einen Punkt in Flensburg.

