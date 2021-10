Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211020-1-pdnms Geschädigte nach versuchtem Taschendiebstahl gesucht

Neumünster (ots)

Am 23.09.2021 zwischen 13:30 und 13:40 Uhr kam es bei Rossmann, Großflecken 39, Neumünster zu einem versuchten Taschendiebstahl.

Eine weibliche Täterin griff in die Handtasche der Geschädigten und versuchte, die Geldbörse zu entwenden. Die Geschädigte wandte sich jedoch in diesem Moment ab, so dass die Täterin von ihrem Vorhaben abließ.

Die Personalien der Täterin konnten im Verlauf des Tages festgestellt werden, die Daten der Geschädigten sind bislang noch unbekannt.

Die Geschädigte kann beschrieben werden: - 50-60 Jahre - Graue schulterlange und leicht gewellte Haare - Brille - Weiße FFP2-Maske - Dunkelblauer Mantel - Zwei schwarze Handtaschen; eine wurde über dem linken Arm und eine über der Schulter getragen - Graue Hose Die Geschädigte wird gebeten sich mit der Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 in Verbindung zu setzen

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell