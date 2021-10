Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211019-1-pdnms Scheune in Emkendorf abgebrannt

Emkendorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am gestrigen späten Abend, den 18.10.2021 gegen 23.35 Uhr, meldeten Anwohner aus der Straße Neumühlen in Emkendorf einen Brand an einer Scheune.

In der Scheune befanden sich neben Stroh und Heu auch ein Traktor.

Beim Eintreffen der FFW Emkendorf stand die Scheune schon im Vollbrand, diese brannte vollständig aus.

Die Ursache für den Brand ist derzeit noch nicht bekannt, ebenfalls kann noch nichts zur Schadenshöhe gesagt werden.

Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei werden am heutigen Morgen aufgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell