Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Bischöfin Kirsten Fehrs übergibt Friedenslicht an Feuerwehrchef

Ein Dokument

HamburgHamburg (ots)

Hamburg Borgfelde, 17.12.2020, 12.30 Uhr

Das Friedenslicht kommt aus Bethlehem, in Israel, - keine Region, die für den Frieden in der Welt steht. Wohl aber eine, in der es, wie überall, viele Menschen gibt, die sich den Frieden sehnlich wünschen.

Entzündet von einem Kind in den Vorweihnachtstagen tritt das Friedenslicht seine Reise nach Europa an - per Flugzeug und mit Sondergenehmigung. Es landet zunächst in Wien und wird dann von dort weitergeflogen, bis es auch hier in Hamburg ankommt. In Deutschland haben sich die Pfadfinder dem Projekt verschrieben und hüten das Licht, bis es alle, die es sich wünschen, bekommen haben. So erhält es auch die Bischöfin Kirsten Fehrs und reicht es dann an 8 verschiedenen Stationen in unserer Stadt weiter.

Der Bischöfin ist es ein Herzenswunsch der Feuerwehr Hamburg das Friedenslicht zu übergeben, um gerade in dieser besonderen Zeit ein Zeichen ihrer Wertschätzung auszudrücken.

Die Übergabe des Friedenslichts an den Leiter der Feuerwehr Hamburg, Herrn Oberbranddirektor, Dr. Christian Schwarz findet am

17. Dezember 2020

um 12:30 Uhr

Feuer- und Rettungswache Berliner Tor

Westphalensweg 1

20099 Hamburg

in Begleitung von der Feuerwehrpastorin Erneli Martens statt.

Zu diesem Termin laden wir Sie recht herzlich ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Martin Schneider

Telefon: 040/42851 51 51

E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de

http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell