Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 211024-2-pdnms Stark alkoholisiert im Auto durch Neumünster

Neumünster (ots)

Am 22.10.2021 gegen 23.10 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeirevier Neumünster ein VW Passat in der Rendsburger Straße stadtauswärts auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien fahrend unterwegs war.

Trotz Anhalteaufforderung fuhr der später festgestellte 31 jährige Bordesholmer weiter in Richtung A7. Auf der L 328 konnte sich der Streifenwagen schließlich vor den VW Passat setzen und diesen langsam runterbremsen bis zum Stillstand.

Bei der Kontrolle des Fahrers fiel den Beamten sofort ein starker Atemalkohol auf. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Dem 31 jährigen Bordesholmer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Sönke Petersen

