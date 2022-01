Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Betriebsgelände

Bereits im Dezember 2021 begaben sich unbekannte Täter in Bakum, Von-Galen-Straße, auf das Betriebsgelände eines dortigen Steinsetzer- und Fliesenlegerbetriebes. Hier entwendeten sie einen Grabstein von der der Ausstellungsfläche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Bakum - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 25. Januar 2022, wurde um 10.45 Uhr auf der Nieberdingstraße ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Valencia, Spanien, kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogen-Vortest verlief positiv. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Sachbeschädigung an mehreren Kfz

Von Sonntag, 05. Dezember 2021, 22.00 Uhr, bis Montag, 24. Januar 2022, 06.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in Vechta im Sandbergweg die beiden Reifen der Fahrerseite eines Pkw VW Tiguan, den hinteren linken Reifen eines Pkw Audi A 4 und die beiden Reifen der rechten Seite eines Pkw Anhänger. Alle Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 510 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 11. Oktober 2021, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 19. Januar 2022, 12.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter in der Falkenrotter Straße eine Stahltür im rückwärtigen Bereich des dortigen Bau- und Heimwerkermarktes mit Farbe. Weitere Farbschmierereien wurden an einem Rohr sowie einem Stromkasten festgestellt. Darüber hinaus wurden auch mehrere Abwasserrohre beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 24. Januar 2022, wurde gegen 14.35 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 27-Jähriger aus Diepholz mit einem Pkw die Bramlager Straße in Lohne befuhr, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Halter des Pkw, ein 33-Jähriger aus Hameln, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Gegen 16.00 Uhr wurde auf der Dinklager Landstraße ein 25-Jähriger aus Lohne kontrolliert, der den Beamten ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Gegen den Halter des PKW, einen 54-Jährigen aus Steinfeld, wurde ebenfalls eine Strafanzeige gefertigt.

Lohne - Einbruchdiebstahl

Bereits am Mittwoch, 19. Januar 2022, zwischen 00.55 Uhr und 01.20 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Bürogebäude einer Firma in der Pöppelmannstraße ein und entwendete einen Laptop. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl von Zaunmatten

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 12.00 Uhr, und Dienstag, 25. Januar 2022, 14.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Betriebsgelände des Oldenburg-Ostfriesischen Wasserverbandes in der Straße Lage diverse Zaunmatten. Die Matten sind grün und haben eine Länge von 2,50 m und eine Höhe von 1,83 m. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Diebstahl

Zwischen Freitag, 24. Dezember 2021 und Donnerstag, 13. Januar 2022, drangen bislang unbekannte Täter in der Steinfelder Straße gewaltsam in ein leerstehendes Dienstgebäude auf dem sog. Signalberg in den Dammer Berge ein und entwendeten Kuper sowie diverse elektronische Einrichtungen (Kabel, Zubehör für Stromkästen). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter Tel.: (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Januar 2022, kam es gegen 09.45 Uhr auf der Vördener Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr von der Vördener Straße aus kommend. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit fuhr er auf den dort verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 37-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 37-Jährigen auf den Pkw einer vor ihr ebenfalls wartenden 53-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden aufgeschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit. Personen kamen nicht zu Schaden.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 25. Januar 2022, kam es gegen 10.10 Uhr auf der Langen Straße, dortiger Parkstreifen an der VR Bank Dinklage-Steinfeld, zu einem Verkehrsunfall: Eine 33-Jährige aus Dinklage stand mit ihrem Pkw auf dem Parkstreifen und hatte die hintere linksseitige Tür ihres Pkw geöffnet, um ihr Kleinkind anzuschnallen. In diesem Moment fuhr ein 87-Jähriger aus Dinklage, der mit einem Pkw die Lange Straße aus Richtung Clemens-August-Straße in Richtung Kösters Gang befuhr, gegen die geöffnete Pkw-Tür der 33-Jährigen. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von insgesamt 4500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell