POL-UL: (UL) Amstetten - Bei Nebel mit Baum kollidiert

Am Samstag kam ein VW in Amstetten von der Straße ab.

Ulm (ots)

Eine 49-jährige Autofahrerin war gegen 18.30 Uhr in der Nellinger Straße unterwegs. Die Frau kam vermutlich aufgrund des Nebels von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das 12-jährige Kind auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt. Beide konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Krankenwagen war vor Ort. Kurz nach dem Aufprall geriet das Fahrzeug in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ebenso kam ein Abschleppdienst an die Unfallstelle und schleppte das Fahrzeug ab. Der Sachschaden ist bislang unbekannt.

Hinweis von der Polizei:

Der Herbst ist da und mit ihm ein erhöhtes Verkehrsrisiko: Geblendet von der tiefstehenden Sonne, eine schlechte Sicht durch Nebel oder die frühe Dämmerung, nasse Straßen, Laub, Sturm. Die Herbstzeit birgt für Verkehrsteilnehmer eine Reihe vom Herausforderungen und Gefahren. Vor allem bei Nebel steigt die Unfallgefahr. Bei eingeschränkter Sicht empfehlen sich eine vorausschauende Fahrweise, ausreichend Abstand und angepasste Geschwindigkeit.

