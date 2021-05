Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Europaweiter Drogenhandel: Polizei fasst mutmaßliche Drogenhändler

Osnabrück/Peine/Nordhorn (ots)

Bereits letzten Freitag (07.05.21) konnte die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), bestehend aus dem Zollfahndungsamt Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück, zwei mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat in Peine festnehmen. Die Polizei in Peine unterstützte ihre Osnabrücker Kollegen bei dem Polizeieinsatz. Bei der Übergabe von rund 20 Kilogramm Marihuana im Wert von mehr als 80.000 Euro, konnten Spezialkräfte der Polizei und des Zollfahndungsamtes zwei Männer dingfest machen. Ein Dritter entkam - entsprechende Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren. Die Ermittler fanden in einem der beiden beschlagnahmten Pkw rund 135.000 Euro - versteckt im Motorraum des Fahrzeuges. Das Geld wurde ebenfalls einbehalten. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen im Raum Peine und im Landkreis Grafschaft Bentheim fanden die Beamten zudem eine Geldzählmaschine sowie ein Foliergerät, wie auch geringe Mengen Marihuana. Der 48-Jährige festgenommene Haupttäter war nach Erkenntnissen der Ermittler europaweit als Zwischenhändler und Logistiker im Bereich des Drogenhandels aktiv - auch Hartdrogen spielten dabei eine Rolle. Bereits 2015 war er mit 50 Kilogramm Marihuana von der niederländischen Polizei aufgegriffen worden. "Uns ist da ein dicker Fisch ins Netz gegangen - die mehrmonatigen Ermittlungen haben sich gelohnt. Der Haupttäter war im europaweiten Drogenhandel eine feste Größe", so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück.

Am Samstagmittag (08.05.21) ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für die beiden Männer an. Die Ermittlungen dauern an. Dem Ermittlungserfolg waren fünfmonatige Ermittlungen der GER Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit der Staatanwaltschaft Osnabrück vorausgegangen.

