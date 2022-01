Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall nach vorausgegangener Verfolgungsfahrt

Am Dienstag, 25.01.2022, gegen 01:20 Uhr, fiel einer zivilen Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeistation Damme in Holdorf ein Pkw auf, welcher die Bundesstraße B214 in Fahrtrichtung Steinfeld mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich dazu, den Pkw zu kontrollieren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit gelang es ihnen kaum, zu dem Fahrzeug aufzuschließen und mit Anhaltesignalen auf sich aufmerksam zu machen. Der vorausfahrende Fahrzeugführer ignorierte sämtliche dieser Signale. Er bog in die Straße Zur Mühle ab, setzte seine Fahrt in Richtung Düpe fort und kam im weiteren Streckenverlauf letztlich aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen einen Baumstumpf und kam darauf zum Stillstand. Er wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Die Beamten des zivilen Funkstreifenwagens, welche sich zu diesem Zeitpunkt dicht hinter diesem PKW befanden, konnten beobachten, wie ein männlicher Fahrzeugführer aus dem PKW heraus auf ein angrenzendes Grundstück flüchtete. Er konnte durch die Beamten gestellt werden: Es handelt sich um einen 37-jährigen Mann aus Steinfeld. Dieser stritt ab, das verunfallte Fahrzeug geführt zu haben. Der 37-Jährige konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorlegen. Da er sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle hatte entziehen wollen, lag zudem der Verdacht nahe, dass er unter dem Einfluss von Alkohol bzw. berauschenden Mitteln stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell