Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 23. Januar 2022, um 02.00 Uhr, befanden sich ein 17-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta und ein 18-jähriger Lastruper auf dem Gehweg der Mühlenstraße, als sie von einer Gruppe unbekannter männlicher Jugendlicher bzw. Heranwachsender angesprochen wurden. Als die beiden die Gruppe ignorierte, schlugen und traten die unbekannten Tatverdächtigen auf die beiden Opfer ein. Dabei wurden sie leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Am Montag, 24. Januar 2022, um 19.30 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigern Mann aus Löningen und drei bislang unbekannten Tatverdächtigen im jugendlichen Alter. Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten schlug einer der drei Personen auf den Mann ein. Als das Opfer auf dem Boden lag, wurde es von einer weiteren Person aus der Gruppe getreten. Das Opfer wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Halen - Versuchter Einbruch in eine Holzscheune

In der Zeit zwischen Montag, 10. Januar 2022, 15.00 Uhr und Samstag, 22. Januar 2022, 15.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Holzscheune in der Marienstraße einzudringen. Anschließend entwendete sie zwei Stahlbadewannen vom Grundstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

Am Samstag 22. Januar 2022, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Terreno Herrenfahrrad , welches in der Fußgängerzone vor einer Bank in der Langen Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 15.00 Uhr, und Montag, 24. Januar 2022, 8.00 Uhr, verklebte eine bislang unbekannte Person das Schlüsselloch des Hintereingangs einer Mensa in der Königsseestraße. Das Türschloss wurde dadurch unbrauchbar gemacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 24. Januar 2022, um 10.30 Uhr, geriet ein 20-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Sevelter Straße in einer Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 24. Januar 2022, um 16.15 Uhr, geriet ein 57-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 24. Januar 2022, um 7.15 Uhr, fuhr ein 71-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg im Kreisverkehr des Kessener Wegs. Dabei kollidierte er mit einem bevorrechtigten 47-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Der Fahrradfahrer verletzt sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber im weiteren Verlauf ermittelt werden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 21. Jannuar 2022, um 19.00 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Transporterfahrer aus Garrel auf der Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg. Auf gerader Strecke kam ihm ein Klein-LKW entgegen, wobei es zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Der Transporterfahrer hielt an, der Klein-LKW-Fahrer bremste kurz ab, fuhr dann aber weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

