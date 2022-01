Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Am Sonntag 23. Januar 2022, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 22.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Dinklage, Bokhorster Weg, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Von dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Objektes. Entwendet wurde: 1 Geldbörse samt Inhalt, 1 Rolex Armbanduhr, 1 Fernsehgerät inkl. Zubehör sowie 4 Lautsprecher des TV-Surround-Systems. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 0444397749-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus PKW in mehreren Fällen

Zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 13.00 Uhr, und Sonntag, 23. Januar 2022, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Mirabellenweg in Deindrup diverse Gegenstände aus einem grauen Transporter VW Crafter. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus des 40-jährigen Geschädigten.

Am Sonntag, 23. Januar 2022, zwischen 01.30 Uhr und 02.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Kirschenweg diverse elektronische Geräte aus einem weißen Transporter VW Crafter, u.a.: 1 schwarzes GARMIN Navigationsgerät, 1 schwarz-weißes Samsung Ladekabel/-gerät, 1 schwarze Handyhalterung und Süßigkeiten.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Von Samstag, 22. Januar 2022, 22.30 Uhr, bis Sonntag, 23. Januar 2022, 06.30 Uhr, beschädigten Unbekannte den Metallgriff der Haupteingangstür eines Fastfood Restaurants in der Großen Straße. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 22. Januar 2022, 18.30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell