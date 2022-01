Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Fr. 21.01.2022, 06.00 Uhr - Sa.22.01.2022, 13.15 Uhr befuhr vermutlich ein größerer Lkw zunächst die Straße Dinkelkamp in Vechta. Er bog dann nach links in die Straße Buschkamp ab. Dabei stieß er im engen Kurvenbereich gegen die steinerne Einfriedung eines Grundstücks, die dabei beschädigt wurde.- Schaden ca. 300 Euro - Gleichzeitig wurde die Pflasterung des Gehweges in der Einmündung beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt. Sowohl Zeugen des Vorfalls als auch der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 22.01.2022 um 13:45 Uhr kommt es auf dem Bergweg in Höhe der Einmündung Wicheler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter PKW-Führer befährt die Wicheler Straße und beabsichtigt nach rechts auf den Bergweg einzubiegen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einer 35-jährigen Radfahrerin, welche auf dem Radweg des Bergweges fährt. Die Radfahrerin stürzt zu Boden und verletzt sich leicht. Der Führer des PKW entfernt sich daraufhin fluchtartig von der Unfallörtlichkeit. Zeugen sowie der PKW-Führer werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne unter der Telefonnummer 04442 808460 zu melden.

Visbek - Diebstahl von Fahrzeugteilen an Traktoren Zwischen Freitag, 21.01.2022, 19:00 Uhr und Samstag, 22.01.2022, 07:00 Uhr kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Visbek, im Ortsteil Rechterfeld, zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Betriebsgelände eines Landmaschinenhandels und entwendeten Fahrzeugteile von Traktoren, die im Vorfeld fachmännisch abmontiert wurden. Eine genaue Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel.: 04445-950470) entgegen.

Vechta - Wohnungseinbruch

Am Samstag, 22. Januar 2022, kam es gegen 21:00 Uhr in der Schwichtelerstraße zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach in ein dortiges Wohnhaus ein, wo er auf einen 36-jährigen Bewohner traf. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 22:00 Uhr und Samstag, 22. Januar 2022, 10:30 Uhr kam es in der Straße Stäkamp zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Scheibe eines Kia Sportage ein und entwendete aus diesem eine Geldbörse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Freitag, 21. Januar 2022, 21:30 Uhr und Samstag, 22. Januar 2022, 13:30 Uhr kam es in der Birkenallee zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines VW Polo, der dort geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 21. Januar 2022, wurde gegen 16:35 Uhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Oldenburger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht Am Samstag, 22. Januar 2022, kam es gegen 22:05 Uhr an einem Kreisverkehr an der Straße An der Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Verursacher fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf den dortigen Kreisverkehr auf. Der Verursacher, ein 46-jähriger Mann, der in Diepholz lebt, konnte im Nahbereich angetroffen werden. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,38 Promille festgestellt. Daher wurde sein Führerschein beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell