Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den Zeitraum vom 22.01.22 bis 23.01.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Wohnungsbrand mit einer verletzten Person

Friesoythe, Willohstraße

Am 22.01.2022 kam es um kurz vor 22 Uhr in der Willohstraße in einem Mehrfamilienhaus aus bislang unbekannten Gründen zu einem Wohnungsbrand. Der Bewohner bemerkte den Brand und verständigte die weiteren Bewohner des Hauses. Bis auf den Bewohner blieben alle Bewohner unverletzt. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in das Krankenhaus Friesoythe eingeliefert. Die brandbetroffene Wohnung wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf etwa 50.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Personensuche nach verbalem Streit

Saterland, OT Strücklingen, Am Wiesengrund

In der Nacht von Samstag, 22.01., auf Sonntag, 23.01., kam es in Strücklingen gegen Mitternacht zu einem Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr. Vorrausgegangen war ein Streit eines jungen Paares. Während des verbalen Streites im Bereich einer Brücke über die Sagter Ems vernahm der Partner plötzlich einen Aufprall auf dem Wasser. Da seine Partnerin plötzlich verschwunden war, wurde angenommen, dass die Partnerin in das Gewässer gefallen oder gesprungen sei. Die Partnerin wurde in einer sofort eingeleiteten Suche wohl angetroffen. Die in der Zwischenzeit angeforderten Feuerwehrkräfte konnten auf der Anfahrt wieder entlassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell