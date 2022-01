Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (OL) - Diebstahl aus Wohnung

Am 21.01.2022 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter durch die unverschlossene Terrassentür in die unbewohnte Erdgeschosswohnung in der Straße "Zu den Buchen" in 49632 Essen (OL). Aus der Wohnung wurde in Korb mit diversen Lebensmitteln entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Rufnummer 05434/92470-0 gerne entgegen.

Bereich Cloppenburg - FEHLANZEIGE -

